Истанбулски готвач влезе в "Гинес" като приготви 63-метров лахмаджун (Видео)

Готвачът от истанбулския квартал Бейликдюзю Рамазан Чимен, специализиращ в приготвянето на традиционното турско ядене лахмаджун, постави нов рекорд, признат от „Книгата на рекордите на Гинес", след като приготви лахмаджун с дължина 63 метра с помощта на екип от 40 пекари, съобщава турската информационна агенция ИХА.

По традиция лахмаджунът се приготвя от тънко безквасно тесто, което се разточва широко и се покрива с фино смляна смес от телешко или агнешко месо, домати, лук, магданоз и множество подправки. Ястието се пече на висока температура, така че краищата му да станат хрупкави, а средата да остане мека. Лахмаджунът обикновено се сервира навит с пресен магданоз, нарязан лук и няколко капки лимонов сок и се яде с ръце, като е една от най-предпочитаните бързи храни в Турция.

Приготвянето на рекордно дългия лахмаджун в Истанбул отнело няколко дни на екипа на Чимен и привлякло големи тълпи хора, които с интерес наблюдавали процеса, отбелязва ИХА. След завършването на опита за нов кулинарен рекорд, дългият 63 метра лахмаджун бил измерен от официални лица от „Гинес“ в присъствието на нотариус, които потвърдил поставянето на новия рекорд. След това лахмаджунът бил раздаден на събралите се граждани, пише БТА.

По думите на Чимен с този кулинарен експеримент той и екипът му са опитали да „представят любимия на Турция лахмаджун на международната сцена, за да може той да получи признанието, което заслужава“.

Кадри от събититето бяха споделени на официалната страница на ИХА в Ютюб.