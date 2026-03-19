Млад мексиканец почина в US федерален център за задържане на мигранти

Мексиканец на 19-годишна възраст почина в американски федерален център за задържане на имигранти, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ.

Това е най-младия имигрант, починал в арест по време на втория президентски мандат на Доналд Тръмп. Младежът бе идентифициран като мексикански гражданин на име Ройер Перес Хименес. Той е бил държан в арест в град Мур Хевън, в щата Флорида.

Агенцията за имиграционен и митнически контрол заяви, че Хименес вероятно се е самоубил, но добави, че разследването за смъртта му все още не е приключило. Безжизненото тяло на младежа е било открито рано тази сутрин от служители на центъра за задържане, които са се опитали безуспешно да го реанимират в продължение на 10 минути, съобщи БТА.

Хименес е бил арестуван по обвинение в сериозна измама, свързана с представяне под чужда самоличност, както и заради оказване на съпротива срещу полицейски служител. Той е вълязал за първи път в САЩ през 2022 г., но впоследствие е бил върнат в родината си от американската агенция за митници и гранична охрана. По-късно Хименес отново е преминал нелегално границата, но органите на реда не разполагат с информация кога точно е станало това.

От началото на тази година най-малко 12 имигранти, включително Хименес, са починали в арести. Миналата година бяха регистрирани 31 смъртни случая, като това е рекорден брой за последните две десетилетия, сочат данни на агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ.