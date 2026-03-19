Проучване: Около 65% от американците смятат, че Тръмп ще изпрати войски в Иран

Около 65% от американците смятат, че президентът Доналд Тръмп ще разпореди на войските на САЩ да се включат в мащабна сухопътна война в Иран и едва 7% подкрепят тази идея, сочи ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос, приключило днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тридневното допитване показа, че общата подкрепа за Тръмп сред американската общественост остава почти непроменена на 40%, което е с един процентен пункт повече в сравнение с проучването на Ройтерс/Ипсос, проведено в часовете непосредствено след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Новото допитване, в което са участвали 1545 пълнолетни американски граждани от цялата страна, има допустима грешка от около 3 процентни пункта, отбелязва Ройтерс.