ОАЕ обявиха, че са разбили терористична мрежа, финансирана от Иран и „Хизбула“

Властите на Обединените арабски емирства обявиха, че са разбили „терористична мрежа" на своя територия, финансирана и управлявана от ливанската шиитска групировка „Хизбула" и Иран, като са арестували нейни членове, предадоха Ройтерс и националната новинарска агенция на ОАЕ – УАМ, цитирани от БТА.

Според УАМ мрежата е била замесена в пране на пари, финансиране на тероризъм и е представлявала заплаха за националната сигурност. Мрежата е действала в страната под фиктивно търговско прикритие и се е стремила да проникне в националната икономика и да осъществи външни схеми, заплашващи финансовата стабилност на страната, отбелязва агенцията.

Властите на ОАЕ подчертаха, че няма да бъде толерирана никаква външна намеса, заплашваща сигурността или стабилността на страната, независимо от нейния източник или прикритие.

Ройтерс отбелязва, че не е последвал незабавен коментар от „Хизбула" или Иран. От избухването на американско-израелската война срещу Иран в края на февруари, Техеран нанесе серия от мащабни атаки с ракети и дронове по държави в Персийския залив, като ОАЕ е сред най-силно засегнатите страни.