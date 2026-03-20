В ЕС зоват за минимална възраст за употреба на социалните мрежи

Лидерите на Европейския съюз искат въвеждането на изискване за минимална възраст за потребителите на социалните платформи като "ТикТок" и "Инстаграм", предаде ДПА, цитирани от БТА.

Минималната възраст за достъп до социални медии се счита за важна за защитата на непълнолетните, според заключенията, приети след снощната среща на високо равнище ЕС в Брюксел.

Според документа, поверителността и националните компетенции трябва да се зачитат. Държавите членки призоваха Европейската комисия да приложи Акта за цифровите услуги и неговите насоки за защита на непълнолетните.

Усилията за техническо прилагане на такива възрастови прагове неизбежно биха включвали самите платформи. Определянето и прилагането на такива правила обаче е изключително в правомощията на Европейската комисия.

Противно на някои предложения, които в момента се обсъждат в Германия, отделните държави членки няма да могат да налагат допълнителни задължения на големите платформи, като например проверки на възрастта. Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС".

Решенията дали и до каква възраст социалните мрежи трябва да бъдат ограничени за непълнолетни лица могат да останат в рамките на националната компетенция.

Държавите от ЕС също така потвърдиха, че системите с изкуствен интелект, които позволяват създаването на интимни изображения без съгласие или материали за сексуално насилие над деца, трябва да бъдат забранени.