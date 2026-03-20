Иран атакува цели в съседните си страни

Кувейт съобщи днес, че нефтопреработвателният завод "Мина ал Ахмади" отново е бил атакуван от ирански дронове, което е предизвикало пожар в няколко от неговите съоръжения, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Заводът беше ударен и вчера, което също доведе до пожари.

Кувейт съобщи, че днес пожарникарите се опитват да овладеят пожарите и че няма непосредствени жертви от атаката.

"Мина ал Ахмади" може да преработва около 730 000 барела петрол на ден. Тя е една от трите нефтопреработвателни рафинерии в Кувейт, малка, богата на петрол държава в Персийския залив. Иранската атака дойде, докато Кувейт отбелязваше Ейд ал Фитр, празника, бележещ края на свещения мюсюлмански пост Рамадан.

Днешната атака идва в момент, когато Иран все по-често взима на прицел енергийни обекти в арабските държави от Персийския залив, след като в сряда Израел бомбардира огромното иранско морско находище на природен газ Южен Парс в Персийския залив, отбелязва АП.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че днес сутринта е избухнал пожар, след като шрапнели са паднали върху склад в островната кралство. Пожарникарите работят за овладяване на пожара, се посочва в съобщението.

Саудитска Арабия съобщи, че днес сутринта е свалила няколко ирански дрона, насочени към богатата на петрол Източна провинция.

Силни експлозии разтърсиха Дубай в Обединените арабски емирства рано днес, когато противовъздушната отбрана прехванаха атака над града.

Преди атаката прозвуча сигнал за тревога, като властите заявиха, че активират противовъздушната отбрана, за да отблъснат ирански обстрел.

Медийният офис на Дубай, комуникационният орган на правителството на емирството, заяви, че властите в Дубай потвърждават успеха на всички операции по прехващане на въздушни опасности.