Шест пожарни гасиха горяща автоморга в Хасково

Президентът на Мексико обеща безопасно Световно първенство по футбол

2164
Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум СНИМКА: X/@WPolitics1

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща на футболните фенове безопасно Световно първенство, въпреки скорошната вълна от насилие в страната ѝ, предаде ДПА, цитирани от БТА.

"Можем да гарантираме приятен престой в страната ни", заяви Шейнбаум по време на съвместна пресконференция с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Канкун. Тя увери, че ситуацията в страната в момента е спокойна.

Съвместно със САЩ и Канада, Мексико е домакин на големия турнир, който трябва да започне на 11 юни.

Щайнмайер също изрази оптимизъм.

"Абсолютно съм убеден, че Мексико ще направи всичко по силите си, за да гарантира сигурността на игрите", каза германският президент.

Шейнбаум покани всички фенове, които се отправят към Световното първенство, не само да гледат футболните мачове, но и да посетят цялата страна.

Миналия месец в няколко мексикански щата избухна вълна от насилие след смъртта на наркобарона Немесио Осегера Сервантес, известен като "Ел Менчо", по време на операция по ареста му. Разгърнати бяха тежковъоръжени сили за сигурност и най-малко 74 души загинаха при безредиците.

Общо 13 мача от Световното първенство ще се играят в Мексико, Гуадалахара и Монтерей.

