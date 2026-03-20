ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22506790 www.24chasa.bg

Гърция въвежда предмет „Етика" като алтернатива на религията

Бойка Атанасова, Атина

1264
СНИМКА: Pixabay

От учебната 2026–2027 г. гръцките училища въвеждат задължителен предмет „Етика" като алтернатива на часовете по религия. Решението на Върховния административен съд слага край на десетилетното чакане за светска дисциплина, която да запълни графика на освободените ученици.

Предметът ще се преподава от 3-ти клас до края на гимназията и ще се фокусира върху критично мислене, права на човека и морални дилеми, без религиозен уклон. До момента учениците, чиито родители подаваха декларация за освобождаване от религия по съвест, често прекарваха тези часове в библиотеката или без надзор, тъй като училищата не предлагаха друг учебен процес.

Върховните магистрати бяха категорични, че държавата е длъжна да осигури равен обем знания на всички ученици, без значение дали те изповядват официалната религия на страната (източноправославното християнство). Съдът посочи, че липсата на алтернативен предмет нарушава конституционните права на гражданите и принципите на Европейската конвенция за правата на човека.

Въпреки нововъведението, Министерството на образованието подчерта, че Гърция запазва конфесионалния характер на часовете по религия. Това означава, че предметът „Етика" не е свободно избираема дисциплина за всички. Православните християни, които съставляват мнозинството в страната, все още са длъжни по закон да посещават часовете по вероучение, освен ако не декларират официално, че религиозните им убеждения не го позволяват.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)