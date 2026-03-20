Гърция въвежда предмет „Етика" като алтернатива на религията

От учебната 2026–2027 г. гръцките училища въвеждат задължителен предмет „Етика" като алтернатива на часовете по религия. Решението на Върховния административен съд слага край на десетилетното чакане за светска дисциплина, която да запълни графика на освободените ученици.

Предметът ще се преподава от 3-ти клас до края на гимназията и ще се фокусира върху критично мислене, права на човека и морални дилеми, без религиозен уклон. До момента учениците, чиито родители подаваха декларация за освобождаване от религия по съвест, често прекарваха тези часове в библиотеката или без надзор, тъй като училищата не предлагаха друг учебен процес.

Върховните магистрати бяха категорични, че държавата е длъжна да осигури равен обем знания на всички ученици, без значение дали те изповядват официалната религия на страната (източноправославното християнство). Съдът посочи, че липсата на алтернативен предмет нарушава конституционните права на гражданите и принципите на Европейската конвенция за правата на човека.

Въпреки нововъведението, Министерството на образованието подчерта, че Гърция запазва конфесионалния характер на часовете по религия. Това означава, че предметът „Етика" не е свободно избираема дисциплина за всички. Православните християни, които съставляват мнозинството в страната, все още са длъжни по закон да посещават часовете по вероучение, освен ако не декларират официално, че религиозните им убеждения не го позволяват.