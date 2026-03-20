Гърция вдига цените на автобусните билети с 10%

От 13 март 2026 г. пътниците в Гърция плащат с 10% по-скъпи билети за междуградските и крайградските автобусни линии на KTEL. Решението е взето от Министерството на инфраструктурата и транспорта и засяга цялата страна, като целта е да се компенсират нарасналите оперативни разходи на транспортните компании.

Решението е пряко следствие от драстичния скок на цените на дизела и общата инфлация, която оскъпява поддръжката и резервните части за автобусния парк.

Това е второто значително повишение за сектора в рамките на две години, след като в началото на 2024 г. беше въведено друго увеличение от 9%.

Увеличението не е произволно, а се базира на нова методология за изчисление, определена от гръцкото правителство. Според решение № 37279 на Министерството на транспорта, публикувано в Държавен вестник (ФЕК B' 1258/06-03-2026), новият хилoметричен коефициент е определен на 0,1089 евро на километър (без ДДС).

При междуградските линии поскъпването е средно 10% за пътувания извън съответната област и около 5% за превози в рамките на префектурата. При градските линии, като тези в Ханя или Кавала, цената на единичния билет се е увеличила с 0,10 евро. Месечните карти за неограничено пътуване също поскъпват. В някои региони картата се е увеличила от 50 € на 55 €.

С новите тарифи се затяга и контролът върху багажа. Обикновено се позволяват до 2 куфара на пътник безплатно (в багажното отделение). За извънгабаритен багаж или пратки (куриерската услуга на KTEL) цените също са се увеличили с около 10%. Това засяга много хора, които използват автобусите за пращане на колети между градовете.

Държавата оправдава поскъпването и с изисквания за обновяване на автопарка. KTEL са притиснати да заменят старите автобуси с по-екологични модели (Euro 6).

Поскъпването предизвика сериозни критики от страна на потребителските организации в Гърция, тъй като за много отдалечени райони и острови автобусите на KTEL са единственият наличен транспорт до големите градове и болниците.