Освиркаха австралийския премиер в най-голямата джамия в страната

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе беше освиркан и принуден да прекрати по-рано посещението си в най-голямата джамия в страната по време на молитвите за празника Рамазан Байрам, след като протестиращи изразиха недоволството си от позицията му относно войната в Газа, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Албанезе и министърът на вътрешните работи Тони Бърк се присъединиха към вярващите в джамията "Лакемба" в Сидни, отбелязващи края на мюсюлманския пост. Около 15 минути след началото на церемонията демонстранти започнаха да освиркват, да викат "Вън!", обвинявайки двамата политици, че подкрепят действията на Израел в Газа.

Видеозаписи показват как протестът прекъсва събитието, а един от организаторите призовава тълпата към спокойствие, подчертавайки, че празникът е "радостен ден". Забелязва се и как охраната поваля на земята един от протестиращите и го извежда от сградата. Малко след това Албанезе и Бърк напуснаха джамията, съпроводени от скандирания "Срамувайте се!".

Недоволството от позицията на австралийското правителство за конфликта в Газа се наблюдава както сред мюсюлманската, така и сред част от еврейската общност в страната, посочва Ройтерс. Кабинетът на Албанезе осъди хуманитарната ситуация в Газа и призова за прекратяване на огъня, но същевременно подкрепи правото на Израел на самоотбрана. Според критици, този опит за баланс не удовлетворява нито една от страните.

Напрежението около конфликта вече доведе до масови демонстрации в Австралия. При посещението на израелския президент Ицхак Херцог в Сидни миналия месец също се събраха хиляди протестиращи, като 27 души бяха арестувани след сблъсъци с полицията.