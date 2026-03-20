Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е в болница

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е приет в болница в Буенос Айрес, след като се почувствал зле, само дни преди планираните концерти на групата в града, пише "Гардиън".

Според организатора на събитието на китариста на легендарната австралийска рок група ще бъдат направени медицински изследвания. Въпреки това той е в добро настроение и се очаква да излезе на сцената.

Групата трябва да изнесе концерти в аржентинската столица като част от световното си турне Power Up. Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, „не се е чувствал добре. Като предпазна мярка е бил приет в местна болница, където му се правят пълни изследвания", се казва в изявление на организатора, разпространено в четвъртък. Причините за състоянието на 69-годишния музикант не се уточняват.

AC/DC имат три планирани концерта на стадион „Монументал" в Буенос Айрес на 23, 27 и 31 март. Стадионът е с капацитет до 85 000 души. Първата дата се разпродаде бързо, което накара групата да добави още две участия.

Последният път, когато бандата свири в Аржентина, беше през 2009 г., когато близо 200 000 фенове посетиха концертите им. Групата пристигна в сряда следобед на международното летище „Есейса" в Буенос Айрес след участие в Сантяго, Чили, и е планирано да свири в Мексико Сити в началото на април.

Стиви Йънг е китарист на групата от 2014 г., когато неговият чичо Малкълм Йънг се оттегли поради здравословни проблеми.

Турнето е кръстено на последния албум на групата – Power Up, издаден през 2020 г. в чест на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г. след борба с деменция.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, заедно с по-малкия си брат Ангъс Йънг през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента включва Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).