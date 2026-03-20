Актьорът Чък Норис е в болница в Хавай

Американският актьор и бивш световен шампион по карате Чък Норис е получил здравословен проблем и е бил приет в болница в Хавай, предаде сайта за знаменитости TMZ, цитиран от БТА.

Сайтът не уточнява обстоятелствата около заболяването, освен че то е настъпило „през последните 24 часа на остров Кауаи“.

От АФП са се свързали с екипа на Норис с молба за коментар, но са получили отказ.

Чък Норис, звездата на бойните изкуства, който си извоюва място в Холивуд с участия в екшън филми през 80-те години на миналия век, навърши 86 години на 10 март и отбеляза повода с публикация в социалните мрежи.

„Аз не остарявам. Преминавам на по-високо ниво“, написа той към видео в Инстаграм, което показва как се боксира с партньор.

„Няма нищо по-хубаво от малко екшън в слънчев ден, за да се почувстваш млад“, добави Чък Норис, който има черни колани в няколко дисциплини.