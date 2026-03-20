Принцесата на Норвегия: Епстийн ме манипулираше и ме измами, съжалявам за приятелството си с него

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежката принцеса Мете-Марит заяви, че съжалява за приятелството си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ милиони документи, свързани с Епстийн, предизвикаха шок по целия свят, разкривайки връзките на финансиста с видни личности, включително принцесата и водещи норвежки политици, бизнесмени и дипломати, отбелязва агенцията.

"Бях манипулирана и измамена", заяви днес Мете-Марит в интервю за норвежката обществена телевизия NRK.

"Разбира се, бих искала никога да не го бях срещала", каза тя за Епстийн.

Досиетата "Епстийн" разкриха честа комуникация между Мете-Марит и Епстийн, продължила дълго след като той се призна за виновен през 2008 г. в сексуално престъпление. 52-годишната принцеса, която се извини на крал Харалд и кралица Соня в изявление на 6 февруари, не е обвинена в никакви престъпни деяния.

Последните изнесени документи разкриха, че Мете-Марит е поддържала контакт с Епстийн от 2011 до 2014 г. и е прекарала четири дни в къщата му в Палм Бийч по време на частно пътуване през 2013 г.

Премиерът на Норвегия отправи необичайна критика към кралската особа, настоявайки, че Мете-Марит трябва да даде пълни обяснения по случая.

"Никога не съм виждала нищо незаконно", заяви Мете-Марит пред NRK.

Популярността на кралското семейство претърпя спад през последните месеци. Според проучване от февруари на "Норстат", около 60% от норвежците подкрепят монархията, което представлява спад спрямо 70% през януари, докато 27% подкрепят републиката, което е ръст спрямо 19% за същия период.