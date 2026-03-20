САЩ пращат още 8000 войници в Близкия Изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати ускоряват изпращането на около 8 000 допълнителни морски пехотинци и моряци в Близкия изток.

Администрацията на Тръмп обсъжда възможни сухопътни операции на територията на Иран, включително осигуряване на контрол над бреговата линия на Ормузкия проток, превземане на остров Харк и изземване на запасите от обогатен уран на Техеран, съобщиха множество източници пред Ройтерс, цитирани от Turkiye Today.

Амфибийната бойна група USS "Боксър" и 11-та експедиционна единица на морската пехота се разполагат по-рано от планираното, като моряците и морските пехотинци съкращават отпуската си, за да ускорят пристигането си, съобщи Newsmax, цитирайки четирима анонимни служители.

Групата „Boxer" се състои от корабите USS "Боксър", USS "Портланд" и USS "Комсток", превозващи около 2 500 морски пехотинци.

Заедно с 11-та експедиционна единица на морската пехота трите кораба ще превозят около 4 000 военнослужещи.

След като групата „Боксър" се присъедини към групата на USS „Триполи", която вече е по път, шестте амфибийни кораба ще добавят около 8 000 военнослужещи в региона, се посочва в доклада.

NBC News също съобщи за ускореното разполагане, като посочи, че се очаква 11-та морска експедиционна група да отплава от Сан Диего в следващите дни с поне един, ако не и два допълнителни кораба.

Един източник отбеляза, че американските въоръжени сили губят значителен капацитет след решението да се изпрати самолетоносачът „Джералд Р. Форд" в Гърция за техническо обслужване вследствие на пожар на борда.

Администрацията на Тръмп обмисля разполагането на хиляди американски войници за подсилване на операциите, тъй като войната навлиза в третата си седмица, съобщиха за Ройтерс американски официален представител и трима души, запознати с въпроса.

Разполагането на войските би могло да предостави на Тръмп допълнителни възможности за разширяване на американските операции. Тези възможности включват осигуряване на безопасно преминаване на петролни танкери през пролива Хормуз – мисия, която се изпълнява предимно чрез въздушни и военноморски сили, но която би могла да означава и разполагане на войски по иранското крайбрежие, заявиха четири източника, включително двама американски служители.

Администрацията също така е обсъдила варианти за изпращане на сухопътни сили на иранския остров Харк, който е център за 90% от иранския износ на петрол, заявиха трима запознати с въпроса и трима американски официални представители.

Един от представителите описа такава операция като „много рискована", като отбеляза, че Иран запазва способността си да достигне острова с ракети и дронове.

Длъжностните лица са обсъждали и разполагането на американски сили за осигуряване на запасите на Иран от високообогатен уран, заяви един от източниците. Експертите казват, че осигуряването на запасите би било изключително сложно и рисковано дори за американските сили за специални операции.

Служител на Белия дом, който разговаря с Ройтерс, заяви, че „понастоящем няма решение за изпращане на сухопътни войски, но президентът Тръмп разумно запазва всички възможности на свое разположение".

Попитан в четвъртък дали възнамерява да разположи повече войски в региона, Тръмп отговори на репортерите, че не разполага войски „никъде", но каза, че ако имаше намерение да го направи, нямаше да го сподели с журналистите.

Американско-израелските удари срещу Иран започнаха на 28 февруари, като при тях загинаха около 1300 души, включително тогавашният върховен лидер Али Хаменей.

Иран отвърна с удари с дронове и ракети, насочени срещу Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази, като причини жертви и щети на инфраструктурата, а също така наруши функционирането на световните пазари и авиацията.