КМГ: В Бразилия се проведе глобалният диалог „Китайска пролет: развитие на Китай, възможности за света“

На 18 март в Бразилия се състоя глобалният диалог „Китайска пролет: развитие на Китай, възможности за света", организиран съвместно от Китайската медийна група и китайското посолство в страната. На събитието присъстваха около 120 представители на политическите, търговските, академичните и медийните среди.

Във видеообръщението си към форума директорът на КМГ Шън Хайсюн подчерта ангажимента на Китай да продължи разширяването на отварянето си към света на високо равнище, по-активното навлизане на глобалните пазари и по-доброто свързване с международната икономика.

Шън Хайсюн отбеляза, че пътната карта за висококачественото развитие на Китай предоставя нови възможности за света. Той изрази готовността на КМГ да използва своите предимства в международната комуникация, технологичните иновации и медийните ресурси, с цел светът да се възползва от резултатите от висококачественото развитие на страната.