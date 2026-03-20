КМГ: Китай ще участва в 14-ата министерска среща на СТО

Снимка: Китайска медийна група

Китайската делегация, водена от министъра на търговията Уан Уънтао ще участва в 14-ата министерска среща на СТО, която ще се състои в камерунската столица Яунде между 26 и 29 март. Това съобщи на вчерашната си пресконференция говорителката на министерството Хъ Юнциен.

Като отговорна развиваща се голяма държава и твърд защитник на многостранната търговска система, Китай обяви през септември миналата година, че в текущите и бъдещите преговори със СТО страната няма да се стреми към нови специални или различни отношения и през февруари е подал документ за позицията си относно реформата на организацията при сегашната обстановка, посочи говорителката.

На срещата в Яунде Китай ще разясни своята позиция и мнения по защитата на многостранната търговска система, насърчаване реформата на СТО и други свързани теми, добави тя.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

