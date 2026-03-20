КМГ: Интелигентни и „зелени“ продукти тласкат потреблението в Китай нагоре

От началото на 2026 г. Министерството на търговията на Китай отчита стабилен ръст на потреблението, подпомогнат от серия стимулиращи мерки и празничния сезон около Пролетния фестивал. В рамките на кампанията „Радостно пазаруване за Пролетния фестивал" програмите за подмяна на стари потребителски стоки с нови са отбелязали ръст, което е допринесло за по-ефективно стимулиране на вътрешното търсене.

Съвпадането на удължената деветдневна празнична ваканция с целенасочени политики е дало допълнителен импулс на пазара. През януари и февруари общият обем на продажбите на дребно е достигнал 8,61 трилиона юана, което представлява ръст от 2,8% на годишна база – с 1,9 процентни пункта повече спрямо декември.

Особено силно е търсенето на интелигентни и екологични продукти. Според данни на министерството продажбите на интелигентни очила са се увеличили 1,8 пъти, а на хуманоидни роботи – с 13%, което подчертава засилващия се интерес към високотехнологични потребителски решения.