КМГ: МВнР: Всички страни носят отговорност за стабилни енергийни доставки

Китай последователно се противопоставя на незаконните едностранни санкции, изразява сериозна загриженост от продължаващото напрежение в Близкия изток и призовава всички страни незабавно да прекратят военните действия, да избегнат по-нататъшна ескалация и да предотвратят негативно въздействие върху световната икономика.

Това заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен в коментар за думите на американския финансов министър Скот Бесент за евентуално премахване на санкциите срещу иранския петрол.

По думите на говорителя енергийната сигурност е от ключово значение за глобалното икономическо развитие, като всички страни носят отговорност да гарантират стабилни и безпрепятствени доставки на енергийни ресурси.