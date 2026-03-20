КМГ: Нанчан беше домакин на 71-вото заседание на работната група на АТИС по въпросите на енергетиката

От 15 до 20 март в Нанчан се проведе 71-вото заседание на работна група на АПЕК по енергийни въпроси, заедно с поредица съпътстващи срещи.

Това е първото ключово събитие в енергийния сектор, организирано от Китай в рамките на домакинството му на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) през 2026 г. Представители на страните обсъдиха три основни приоритета: висококачествен достъп до енергия за всички, интеграция на изкуствен интелект и енергетика и съвместно управление на енергийния сектор в Азиатско-тихоокеанския регион.

Участниците направиха преглед на напредъка по вече приети инициативи и проведоха дискусии относно планираните резултати за китайското председателство на АТИС през 2026 г., като положиха основа за постигане на общи договорености в енергийната област.