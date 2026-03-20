КМГ: Външните министри на Китай и Великобритания обсъдиха ситуацията в Близкия изток и двустранните отношения

На 19 март министърът на външните работи на Китай Уан И проведе телефонен разговор с британската си колежка Ивет Купър, по време на който обмениха мнения основно по ситуацията в Близкия изток.

Купър подчерта, че на фона на нарастващата глобална нестабилност Лондон желае да поддържа тясна комуникация с Пекин и да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на военните действия.

Уан И отбелязва, че конфликтът в Близкия изток продължава да се изостря и разширява, което не само подкопава регионалния мир и стабилност, но и оказва пряко въздействие върху глобалните енергийни, финансови, търговски и транспортни системи, засягайки общите интереси на всички държави. Той посочи, че принципната позиция на Китай е, че военните действия трябва незабавно да бъдат прекратени и страните да разрешат различията си чрез равнопоставен диалог.

Външните министри обмениха мнения и по двустранните отношения, като се обединиха около необходимостта от активно прилагане на постигнатите договорености между лидерите на двете държави, така че те да внесат повече стабилност и предвидимост в настоящата сложна международна обстановка.