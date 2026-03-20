КМГ: Първата в Китай национална база за интегрирани тестове „път – въздух“ започна работа

Днес в окръг Синфън, провинция Гуандун, бе пусната в експлоатация първата национална тестова база от типа „път – въздух". Тя разполага с мащабни съоръжения за пълноценни тестове на интелигентни и свързани автомобили на сушата, както и с въздушно пространство от 100 кв. км, предназначено за изпитания на летящи коли и други летателни апарати на ниска надморска височина.