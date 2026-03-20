КМГ: Над 5600 некоректни финансови институции са закрити в Китай от 2024 г.

Над 5600 финансови институции, които не отговарят на регулаторните изисквания, са били закрити в Китай от 2024 г. насам, показват данни на Държавното управление за финансов надзор.

Броят на шест категории местни финансови организации в страната е намалял с 26% на годишна база към края на декември 2025 г. и е с 55% под историческия си пик. Те включват компании за микрокредитиране, дружества за гарантиране на финансиране, заложни къщи, компании за финансов лизинг, дружества за търговско фактуриране и местни компании за управление на активи.

От 2024 г. Китай засилва усилията си за целенасочено преструктуриране на тези шест типа местни финансови организации, като премахва несъответстващите институции – включително такива без реална дейност, функциониращи фиктивно, или извършващи сериозни нарушения – и същевременно предприема строги мерки срещу нередностите на пазара.