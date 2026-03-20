Израел нанесе удари по цели на сирийското правителство

Израелската армия нанесе тази нощ удари по инфраструктурни обекти, принадлежащи на сирийското правителство, в отговор на атаките срещу цивилни друзи в Суейда, съобщиха въоръжените сили на Израел, цитирани от Ройтерс и БТА.

Ударите са нанесени по команден център и складове с оръжие във военни комплекси в Южна Сирия. Израелските въоръжени сили няма да толерират нанасянето на вреда на друзкото население, подчертаха те, като добавиха, че ще продължат да действа в негова защита и да следят развитието на ситуацията в региона.