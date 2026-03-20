Дания планирала да взриви самолетни писти в Гренландия в случай на американска инвазия

Датски войници, изпратени в Гренландия през януари, са били готови да взривят ключови писти на летището поради опасения, че американският президент Доналд Тръмп може да нападне арктическия остров, пише датската обществена медия DR, цитирана от Би Би Си.

Дания взела решение нейните войници да окажат съпротива при евентуално нахлуване на САЩ, като също така били готови да взривят пистите в Нуук и Кангерлуссуак, за да попречат на американски военни самолети да кацнат.

Според източници от датското правителство и армията са били доставени и запаси от кръв за лечение на ранени в случай на бойни действия.

Двама европейски официални представители по-късно са потвърдили информацията пред "Файненшъл Таймс".

Високопоставен датски военен служител, пожелал анонимност, казва пред медията, че само ограничен брой хора са били запознати с операцията поради съображения за сигурност.

Както САЩ, така и Дания са членове на НАТО, а въпросът за Гренландия е предизвикал сериозно разделение между Вашингтон и европейските му съюзници.

Тръмп многократно е заявявал, че иска да анексира Гренландия по време на втория си президентски мандат. Лидерите на Гренландия и Дания нееднократно са отхвърляли тези искания.

Според 12 източника от датското правителство и армията Копенхаген е поискал политическа подкрепа от Париж, Берлин и северните държави, за да се демонстрира силна европейска солидарност чрез съвместни военни действия в Гренландия.

Ситуацията обаче ескалирала на 3 януари, когато елитни американски сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро при светкавична операция в столицата Каракас.

На следващия ден Тръмп заяви пред журналисти, че ще „се занимава с Гренландия след около два месеца" и повтори: „Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност. Тя е изключително стратегическа точка".

Междувременно европейски официален представител заявяват, че „След Венецуела те смятаха, че могат всичко. Да вземат това, да вземат онази държава."

Скоро след това малък военен контингент от датски, френски, германски, норвежки и шведски войници е изпратен в столицата на Гренландия Нуук и в Кангерлуссуак, където има летище.

По това време френският президент Еманюел Макрон заяви, че първоначалният контингент ще бъде подсилен със сухопътни, въздушни и морски сили.

Последвало изпращане на елитни датски и френски войници, обучени за бой в студени и планински условия. Датски самолети и френски военноморски кораб били насочени към Северния Атлантик.

Операцията била представена като част от съвместни военни учения под датско ръководство, наречени Operation Arctic Endurance ("Операция издръжливост на студ"), но истинската цел била подготовка за евентуална американска инвазия.