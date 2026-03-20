Руски депутат заплашва украинския президент Володимир Зеленски със смърт чрез обесване в мръсна затворническа килия, подобно на Джефри Епстийн, пише "Мирър".

„Смятам Володимир Зеленски за престъпник", заяви руският депутат Михаил Шеремет. „Военен престъпник, който рано или късно ще понесе заслуженото наказание. Всички около него ще имат съдба, подобна на тази на Джефри Епстийн."

Генерал-полковник Андрей Картаполов, председател на парламентарната комисия по отбрана в Русия, изрази съгласие, че украинският лидер трябва да бъде изправен пред съда.

„Имаме нужда от Зеленски жив, за да може да бъде подведен под отговорност за всичките си престъпления срещу собствения си народ, преди всичко, и срещу народа на Русия", заяви той.

Наричайки го „малък измамник" и „нелегитимен" президент, Картаполов заяви, че Зеленски ще бъде принуден да подпише документ за капитулация при руски условия за мир.

„Имаме нужда от някой, който е способен да организира подписването на тези мирни споразумения, след като ги постигнем".

Той също така заплаши с удари всяка страна, която доставя на Украйна компоненти за ядрена бомба, твърдейки без доказателства, че Москва е осуетила подобна инициатива, в която е участвала Великобритания. „Това... е пряка заплаха за нашата страна", заяви той.

Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц са сред западните лидери, които скоро ще бъдат „изхвърлени в кошчето на историята" и заместени от хора, готови да се подмазват на Путин, добави Картаполов.

Дмитрий Медведев каза за Зеленски:

„Смърдящото куче сериозно се надява да проведе избори в умиращата страна, да възкръсне от пепелта и да си възвърне легитимния статут. Това е единственият шанс на Зеленски да остане жив", твърди той.