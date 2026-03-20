Лишиха прокуратурата от разследващи правомощия в Южна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парламентът на Южна Корея прие днес мащабен закон за съдебна реформа, която ще лиши прокуратурата от разследващи правомощия, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че според правителството това ще ограничи риска от политически злоупотреби с един от най-влиятелните държавни органи в страната.

Законодателството ще създаде нова агенция, която ще отговаря единствено за повдигането на обвинения и съдебното преследване, като разследващите функции ще бъдат прехвърлени към отделна институция.

Това историческо гласуване формализира разделението на властите, което според президента И Дже-мьон и неговата „Демократична партия" е необходимо, за да се предотврати политическото злоупотребяване с неограничената власт на прокуратурата.

Натискът от страна на либералите за разделяне на прокуратурата набра скорост, след като Юн Сок-йол, бившият ѝ шеф, беше обвинен от политическите си съперници, че използва институцията, за да спечели президентския пост и да преследва опонентите си.

Краткотрайната декларация за военно положение на консерватора Юн през декември 2024 г. се превърна за много привърженици на реформата в окончателния аргумент за разформироване на институцията, която го е издигнала.

Приемането на законопроекта слага край на десетилетна борба в южнокорейската политика за ограничаване и реформиране на прокуратурата.

Призивите за реформа се засилиха, след като прокурорите бяха обвинени, че преследват политически врагове, докато защитават свои хора, като либералите твърдяха, че такава концентрирана власт провокира злоупотреби и отслабва демократичната отчетност.

Пак Ън-джонг, бивш прокурор и депутат от либералната партия „Партия за възстановяване на Корея", заяви, че целта на реформата е да поправи „срамната история на прокурорите, които променят стандартите на закона, за да ги пригодят към своите политически интереси".

Критици, включително консервативната опозиция, която се опита да блокира гласуването чрез продължително протакане на процедурите - т. нар. филибъстър - обаче предупреждават, че реформата може да отслаби контрола върху разследващите органи и да ги превърне в инструмент в ръцете на действащото правителство.

Чой Джин-а, преподавател по право в Корейския университет, заяви, че законът ще отнеме средствата за гарантиране на политическата неутралност и независимост на прокуратурата, „като направи прокурорите и полицията още по-зависими от политическата власт".

Поддръжниците твърдят, че целта е да се сложи край на това прокуратурата да държи всички правомощия в свои ръце, посочва Ройтерс.

„В демокрацията никоя функция не се контролира от една група, а властта работи за народа чрез разпределение и контрол", заяви бившият депутат от „Демократична партия" Чой Кан-ук.