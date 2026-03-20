Обвиниха израелец, служил в „Железния купол“, в изнасяне на информация за Иран

Тежко обвинение беше внесено в петък сутринта в Окръжния съд в Йерусалим срещу резервист от Йерусалим, служил в системата за противовъздушната отбрана „Железен купол", по подозрение, че е предавал информация на ирански оперативни лица срещу заплащане.

Според обвинителния акт подсъдимият, Раз Коен, е обвинен в престъпления срещу сигурността и в това, че е предоставял информация, свързана с дейността на „Железния купол".

Подсъдимият е бил арестуван в началото на войната и разпитан от звеното „Лахав 433" в рамките на съвместно разследване със службата за вътрешна сигурност „Шинбет". Задържането му е удължавано няколко пъти, а прокуратурата в Йерусалим е внесла обвинителния акт на 20 март. В него се твърди, че мъжът е поддържал контакт с ирански представители и е предавал чувствителна информация, свързана с операциите на израелската противовъздушна отбрана. В текста не е уточнен пълният обхват на предадената информация, нито точните суми, които са били платени за нея.

Случаят е поредният в нарастващия списък от предполагаеми опити на Иран да вербува израелци, включително настоящи и бивши служители от системите за сигурност, за изпълнение на разузнавателни задачи. Израелските власти многократно са предупреждавали през последните месеци, че ирански посредници все по-често използват финансови стимули, за да привличат хора вътре в Израел.

Друг подобен случай има от януари 2025 г., когато в Окръжния съд в Хайфа е внесен обвинителен акт срещу резервиста от Израелските отбранителни сили Юрий Иляспов, на 22 години, който също е служил в подразделение на „Железния купол", и неговия приятел Георги Андреев, на 21 години, заради предполагаеми връзки с ирански агент и действия и други действия, подпомагащи врага. Двамата са били приятели от детството и са живели на няколкостотин метра един от друг в Кирят Ям.

Иляспов е обвинен, наред с други престъпления, в подпомагане на врага по време на война, предаване на информация на врага, утежнен шпионаж и контакт с чуждестранен агент. Освен това срещу него са повдигнати обвинения за повреждане на имущество, унищожаване на доказателства, фалшифициране и използване на неистински документ.

Андреев е обвинен в контакт с чуждестранен агент, както и в унищожаване на доказателства, кражба и повреждане на имущество.

Внасянето на обвинението в Йерусалим в петък подчертава продължаващия фокус на израелските власти върху предполагаемата шпионска дейност, свързана с Иран, включваща местни лица.