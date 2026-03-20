Временната президентка Делси Родригес смени военното командване на Венецуела

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес внесе промени в командването на въоръжените сили на страната, след като нейният предшественик Николас Мадуро беше задържан от Съединените щати, съобщи БТА по информация на испанската новинарска агенция ЕФЕ.

В публикации в социалните мрежи Родригес обяви назначаването на членове на "обновено висше военно командване", което ще работи заедно с новия министър на отбраната Густаво Гонсалес Лопес. Той беше назначен на мястото на Владимир Падрино, който заемаше поста от 2014 г., включително по времето, когато Мадуро беше задържан от американски военни.

Делси Родригес заяви, че новото военно ръководство с "твърд ангажимент и патриотична лоялност" ще гарантира "суверенитета, мира, стабилността и териториалната цялост" на Венецуела.

На първо място тя обяви смяната на ръководителя на Стратегическото оперативно командване, което отговаря за планирането, ръководството, изпълнението и надзора на военните операции. Командването координира и отделните компоненти на националните въоръжени сили - сухопътни войски, военноморски сили, военновъздушни сили, Национална гвардия и милицията.

Временната президентка на Венецуела заяви, че е сменен и ръководителят на Сухопътни войски. Там генерал-майор Рубен Белсарес заменя Йоан Ернандес Ларес, който беше санкциониран от САЩ през септември 2024 г. заедно с още 15 служители, обвинени във възпрепятстване на президентските избори и в нарушения на "гражданските и човешките права".

Промени бяха обявени и по върховете на военноморските сили и бойната авиация, както и на Боливарската национална гвардия и милицията.

Всички освободени от Делси Родригес командири бяха назначени от Мадуро през октомври 2024 г., когато страната беше в разгара на политическа криза след преизбирането му за президент на през юли същата година. Победата беше отхвърлена от опозицията, след като изборните власти не публикуваха подробни резултати от гласуването.

Родригес също така назначи нови командири на Президентската почетна гвардия и на Главната дирекция на военното контраразузнаване.

Откакто встъпи в длъжност, временната президентка направи и редица промени в изпълнителната власт, включително в сферите на комуникациите, електроенергетиката, транспорта и труда, като същевременно настоя за отваряне на стратегически сектори като петрола и минното дело за чуждестранни инвестиции на фона на засилващи се контакти със Съединените щати.