Брюксел е готов за дискусия за британските военни бази в Кипър

Европейският съвет приема намерението на Кипър да започне разговор с Великобритания по отношение на британските бази на острова и заявява готовност да предостави помощ при нужда. Това се посочва в заключителната декларация от състоялото се в Брюксел заседание на Европейския съвет, съобщава БТА по информация на електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".

Лидерите на страните членки на Европейския съюз се срещнаха снощи в Брюксел. В момента Република Кипър председателства Европейския съюз.

Никозия смята, че включването на въпроса с базите в заключителната декларация е от особено значение, тъй като по този начин ЕС на практика подкрепя намерението на кипърското правителство да отвори темата, пише още "Филелефтерос".

В текста на декларацията се посочва още, че "Европейският съюз подкрепя твърдо и недвусмислено страните членки, намиращи се в близост до региона (на Близкия изток).

Съюзът приветства подкрепата, предоставена от страните членки (след началото на напрежението в района), чрез разполагането на военни съоръжения в Източното Средиземноморие и в подкрепа на Кипър, съобщава в информация по темата кипърската агенция КНА.

На срещата кипърският президент Никос Христодулидис е запознал европейските лидери със ситуацията в региона и какви са последствията за Кипър от наличието на британски бази на острова.

В началото на март в района на военната база в Акротири в южната част на острова имаше нападение с ирански дрон "Шахед".

При атаката бяха нанесени малки щети и нямаше пострадали.

Инцидентът обаче създаде притеснения относно безопасността в района, стигна се и до протести срещу двете британски бази.

В изказване вчера от Брюксел Христодулидис призова за "открит и честен разговор" относно бъдещето на британските бази на острова, когато кризата в Близкия изток приключи.

Двете бази на Великобритания в Кипър – в Акротири и Декелия – са суверенна британска територия съобразно договора за независимост на Кипър, подписан през 1960 г.

Великобритания използва военните съоръжения за операции в Близкия изток, като самолети на Кралските военновъздушни сили в момента извършват полети, които целят защита от ирански дронове.