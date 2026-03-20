50 души са ранени при пожар във фабрика в Южна Корея

Пожар във фабрика за автомобилни части в южнокорейския град Даеджон е довел до раняването на 50 души, 35 от които са в тежко състояние, съобщи агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Националната противопожарна служба призова за национална мобилизация за борба с пожара в Даеджон, на около 160 км южно от столицата Сеул, информира Ройтерс. Около 240 души са били мобилизирани за борба с пожара.

Премиерът Ким Мин-сок е наредил "приоритет да бъде спасяването на човешки животи".

Свързване по телефона с говорител на Националната противопожарна служба за коментар не беше възможно веднага.