Гърция се готви за мигрантски поток заради кризата в Близкия изток

Гърция се готви за евентуален мигрантски поток заради кризата в Близкия изток, съобщава БТА по информация на електронното издание на в. "Катимерини".

Премиерът Кириакос Мицотакис изрази притесненията си, че събитията в региона създават риск от нов поток на мигранти.

По думите му заради военния конфликт не трябва да се стига до бежанска криза, подобна на тази през 2015 г.

От Брюксел, където участва в среща на върха на Европейския съвет, Мицотакис призова европейските партньори да изпратят ясно послание по отношение на защитата на външните граници на ЕС, които са и външни граници за Гърция.

Гръцките власти вече се подготвят за евентуален ръст на мигрантския поток.

Тридесет процента от капацитета на съществуващата инфраструктура за приемане на мигранти на островите е свободна да поеме нови мигранти.

Бреговата охрана е приведена в готовност в рамките на оперативен план за защита на морските граници.

Обмисля се и евентуално спиране на разглеждането на молби за получаване на убежище.

Спрямо миналата година мигрантският поток към Гърция е намалял, сочат данни, цитирани от "Катимерини".

От януари до 18 март 2026 г. в страната са влезли 4010 нелегални мигранти. През същия период на миналата година броят им е бил 7252.

На сухопътната граница между Гърция и Турция се регистрира спад на нелегалните мигранти с 62 на сто.

Турция също съобщава за повишаване на мерките за сигурност на границата с Иран.