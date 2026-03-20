Иран потвърди смъртта на висш генерал - говорител на Корпуса на гвардейците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на Иранските революционни гвардейски сили (IRGC) генерал Али Мохамад Наини е бил убит при въздушен удар в петък, потвърди иранската държавна информационна агенция „Мехр".

„Говорителят на Ислямските революционни гвардейски сили, генерал Али Мохамад Наини, загина като мъченик при въздушна атака в петък", съобщи „Мехр".

Наини „загина като мъченик при престъпната и страхлива терористична атака от страна на американско-ционистката коалиция в ранните часове на деня", заяви IRGC в изявление на своя уебсайт Sepah News.

Преди смъртта си генерал Али Мохамад Наини издаде изявление, в което настоя, че Техеран все още е в състояние да произвежда ракети въпреки атаките от Израел и САЩ.

Той също така заяви, че войната ще продължи.

„Тези хора очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост, добавяйки, че „тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната".

Али Мохамад Наини е служил в ИРГК в продължение на четири десетилетия и е бил говорител през последните две години, съобщава свързаната с ИРГК информационна агенция „Фарс".