Британска двойка, задържана в Иран, използвана за "жив щит" в зоната на военните действия

Семейството на британска двойка, задържана в Иран, заяви днес, че двамата са използвани като „живи щитове" по време на американско-израелската война срещу Иран, и обвини британското правителство, че не е постигнало напредък по отношение на освобождаването им, предаде Ройтерс.

Линдзи и Крейг Форман бяха осъдени на 10 години затвор миналата година по обвинения в шпионаж, които отричат, припомня БТА.

Семейството заяви, че двойката е използвана „на практика като човешки щит", и разказа, че експлозия близо до затвора „Евин" в Техеран е изпочупила прозорците в килията на Крейг Форман и е предизвикала падане на мазилка върху затворниците.

„Родителите ми живеят под „дрон на дроните" – постоянното, изнервящо бръмчене на 600 машини в небето", заяви в изявление Джо Бенет, синът на Линдзи Форман. „Те споделят малки правоъгълни килии с плъхове и хлебарки, спят на метални легла без матраци и изпитват постоянна физическа болка."

Двойката беше арестувана през януари 2025 г., докато пътуваше из Иран с мотоциклети като част от околосветско пътешествие. През февруари миналата година иранските държавни медии обявиха задържането им по обвинения в шпионаж.

Бенет е настоявал пред британското правителство да осигури освобождаването на родителите му.

На конференция за произволно задържане във Вашингтон този месец той заяви, че родителите му се чувстват изоставени и че Великобритания е предложила „почти несъществуваща" защита извън основната практическа подкрепа.

Британското правителство осъди присъдата на семейство Форман като „напълно неоправдана" и заяви, че ще продължи да настоява за освобождаването им. Бенет заяви, че британският външен министър Ивет Купър е предложила само „забавяне и несигурност" по време на среща, която той е имал с нея тази седмица.

Пресслужбата на британското външно министерство засега не е отговорила на запитване на Ройтерс за коментар.