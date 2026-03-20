Израелски изтребители преминаха звуковата бариера над Бейрут, жителите в паника

Изтребители на израелските ВВС навлязоха във въздушното пространство на Ливан и извършиха полети на ниска височина над столицата Бейрут, преминавайки звуковата бариера и предизвиквайки паника сред местните жители, съобщи ТАСС.

Агенцията се позова на източник от службата за гражданска защита, предаде БТА.

"Самолетите два пъти преминаха звуковата бариера над града, предизвиквайки силен гръм", отбеляза той.

По думите на източника появата в небето над ливанската столица на нисколетящи изтребители е предизвикало паника сред жителите, които отбелязват мюсюлманския празник Рамазан Байрам.