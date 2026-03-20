На Рамазан Байрам Ердоган призова за единство и солидарност

Реджеп Тайип Ердоган

Президентът на Турция Реджеп Ердоган отправи послание за единство и солидарност по повод мюсюлманския празник Рамазан Байрам, като същевременно изрази загриженост от нарастващото напрежение в Близкия изток, предаде Анадолската агенция (АА).

След празничната молитва в джамия в град Гюнейсу, окръг Ризе, държавният глава подчерта значението на празника като време за духовно обновление и сплотяване, съобщи БТА. Той отбеляза, че след края на свещения месец Рамазан настъпването на Рамазан Байрам трябва да послужи като повод за укрепване на единството както в страната, така и в по-широкия мюсюлмански свят.

"Нека този празник бъде средство за спасение и възраждане за целия ислямски свят", заяви Ердоган, цитиран от АА.

Той изрази надежда, че празникът ще засили чувството за братство и солидарност в турското общество.

В изказването си турският президент засегна и ситуацията в Близкия изток, която определи като "кипяща" на фона на продължаващите конфликти. Той отправи остри критики към Израел, заявявайки, че действията му са довели до значителни човешки жертви, и изрази увереност, че ще има последствия.

Ердоган завърши обръщението си с послание за мир и подкрепа, като пожела празникът да донесе добро на страната и нацията.

