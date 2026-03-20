Саудитска Арабия предупреди за възможни военни действия срещу Иран

Напрежението между Саудитска Арабия и Иран рязко ескалира на фона на продължаващите военни действия между САЩ, Израел и Техеран. В едни от най-острите си изявления от началото на кризата, външният министър на емирствата принц Фейсал бин Фархан заяви, че натискът от страна на Иран ще има „обратен политически и морален ефект", като подчерта, че Рияд си запазва правото да предприеме военни действия, ако това се окаже необходимо, пише "Дейли Мейл".

Според саудитските власти, страната е била обект на стотици атаки с ракети и дронове, за които се смята, че са свързани с Иран, като по-голямата част от тях са били успешно прехванати от системите за противовъздушна отбрана. В същото време международното напрежение се задълбочава заради стратегическото значение на Ормузкия проток – ключов морски маршрут, през който преминава приблизително една пета от световните доставки на петрол.

Според непотвърдена информация, американски сили са разположили самолети A-10 и бойни хеликоптери Apache с цел защита на корабоплаването и ограничаване на потенциални заплахи в района.Американският президент Доналд Тръмп също призова за разширяване на военните операции, както и за отваряне на нов фронт срещу Иран, което допълнително увеличава риска от по-широк регионален конфликт.

Паралелно с това Пентагонът разглежда различни варианти за гарантиране на сигурността на търговските кораби, включително чрез военноморски ескорт. Всичко това поставя глобалните енергийни пазари под сериозен натиск и създава предпоставки за продължителна нестабилност както в региона на Персийския залив, така и в световен мащаб.