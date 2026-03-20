"Аксиос" твърди, че Тръмп готви план за окупиране или блокиране на иранския остров Харг

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на иранския остров Харг, за да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток, пише сайтът „Аксиос", като се позовава на четири официални източника, предаде БТА.

Важно е да се отбележи, че президентът Тръмп не може да сложи край на войната, поне не според своите условия, докато не прекъсне иранската хватка върху корабоплаването през протока. Междувременно световните цени на енергията се покачват. Операция за превземане на остров Харг, който се намира на около 25 километра от брега и през който преминава 90% от износа на ирански суров петрол, обаче би могла да изложи американските войски на по-пряк обстрел. Поради това такава операция би била предприета едва след като американските въоръжени сили допълнително отслабят военния капацитет на Иран около Ормузкия проток.

„Нужен ни е около месец, за да отслабим допълнително Иран чрез удари, да поемем контрол над острова и след това да засилим позициите си за преговори.", каза официален представител на Белия дом. Такова действие, ако бъде одобрено, ще изисква и повече войски.

Три различни подразделения на морската пехота са на път към региона. Белият дом и Пентагонът обмислят да изпратят още повече войски скоро, заяви американски представител.

„Той (Доналд Тръмп) иска Ормузкия проток да бъде отворен. Ако трябва да превземе остров Харг, за да се случи това, ще се случи. Ако реши да проведе инвазия по крайбрежието, това ще се случи. Това решение обаче все още не е взето", заяви високопоставен служител от администрацията пред „Аксиос".

„Винаги сме имали войски на място в конфликти при всеки президент, включително Тръмп. Знам, че това е мания в медиите и разбирам политиката, но президентът ще направи това, което е правилно", каза втори високопоставен служител, добавяйки, че все още не е взето решение.

Сенатор Том Котън (републиканец от Арканзас), председател на комисията по разузнаването в Сената, заяви, че Тръмп е постъпил „предпазливо", като не е изключил възможността за сухопътна инвазия, но не уточни дали я подкрепя. Котън твърди, че затварянето на пролива е акт на отчаяние от страна на Иран, но каза, че Тръмп има „планове в изобилие" за този случай.

Макар остров Харг да е от критично значение за иранската петролна индустрия, няма гаранция, че завземането му ще убеди Техеран да сключи мир при условията на Тръмп.

Контраадмирал (в оставка) Марк Монтгомъри заяви пред „Аксиос", че такава мисия би изложила американските войски на ненужен риск, като се има предвид несигурната полза. „Ако завземем остров Харг, те ще затворят кранчето от другата страна. Не е като да контролираме тяхното петролопроизводство", каза той. Монтгомъри заяви, че е по-вероятно след още около две седмици удари, насочени към отслабване на способностите на Иран, САЩ да изпратят разрушители и самолети в протока, които да ескортират танкерите, като по този начин отпадне необходимостта от инвазия.

Миналият петък американските въоръжени сили проведоха масирани въздушни удари по десетки военни цели на остров Харг.

Ударът беше „предупредителен изстрел", за да убеди иранците да отворят отново пролива, заявиха американски официални лица. Той също беше и подготвителна стъпка за отслабване на военните способности на Иран на острова и за полагане на основите за потенциална наземна операция.

„Можем да унищожим острова, когато си поискаме. Наричам го малкият остров, който стои там напълно незащитен. Унищожихме всичко освен тръбите. Оставихме тръбите, защото възстановяването им ще им отнеме години", заяви Тръмп вчера.

Тръмп също така заяви пред репортери вчера, че „не разполага войски никъде", макар че добави: „Ако го правех, със сигурност нямаше да ви кажа."

Зад кулисите се обсъждат военни операции като окупация на острова или морска блокада, като са потърсени и правни становища за тяхната законност. Междувременно САЩ изпращат морски пехотинци в региона и обмислят допълнителни подкрепления. Възможни са и други операции, включително евакуация на дипломатически персонал.