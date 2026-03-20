ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22509596 www.24chasa.bg

Роберт Фицо: Няма напредък по заема за Украйна и доставките по петролопровода "Дружба"

628
Роберт Фицо СНИМКА: фейсбук/ Robert Fico

По време на дискусията за Украйна вчера в Брюксел лидерите на държавите членки на Европейския съюз се съсредоточиха изцяло върху блокирания заем от 90 милиарда евро за Киев и спрените доставки на петрол за Словакия и Унгария по нефтопровода "Дружба", заяви словашкият министър-председател Роберт Фицо, цитиран от националната новинарска агенция ТАСР.

Той подчерта, че по нито един от двата въпроса не е постигнат напредък, съобщава БТА.

Фицо също така потвърди, че не подкрепя заключенията от срещата на върха за Украйна. "Заемът за Украйна остава блокиран и не е определена дата за възобновяване на доставките на руски петрол по този нефтопровод", каза той.

Словашкият премиер съобщи, че е информирал партньорите си от ЕС за обявеното в Словакия извънредно положение в енергийния сектор и за проблемите, причинени от спирането на доставките на петрол.

В същото време той отбеляза, че съгласно решенията на европейските институции Словакия и Унгария имат право да внасят руски петрол до края на 2027 г.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

