Свлачище затвори пътя към фериботното пристанище на остров Санторини

Свлачище затвори пътя към Атиниос - основното фериботно пристанище на гръцкия остров Санторини, нарушавайки трафика и пораждайки опасения за безопасността преди натоварения период около Великден, съобщи БТА по информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Медията цитира професора по геология Константинос Лупасакис, според когото въпреки неголемите размери на свлачището, характеристиките на пътя налагат мястото да бъде незабавно затворено. В информацията се посочва също, че пътят може да бъде отворен след няколко дни, след като отломките бъдат премахнати.

Телевизията съобщава и за опасност от по-дълбоки структурни проблеми, заради комбинацията от валежи, стръмни наклони и човешка намеса, включително изкопни дейности и застрояване.

Сеизмичната активност също е изиграла роля, като от юли насам в региона са регистрирани 460 слаби земетресения, припомни още ЕРТ.