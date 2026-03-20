Почина патриархът на Украинската православна църква

Патриарх Филарет Киевски, Снимка: Фейсбук/ УПЦ Київський Патріархат

Патриархът на Украинската православна църква Филарет почина на 97-годишна възраст. Това съобщи митрополит Епифаний Киевски във Фейсбук.

„Днес в сърцето ми, както и в сърцата на много украинци, цари дълбока тъга и скръб, защото днес приключи земният път на Негово Светейшество патриарх Филарет. Призовавам цялото украинско паство да се моли от сърце за упокой на душата на новопочиналия патриарх Филарет, който днес си отиде при Господа", написа митрополит Епифаний.

Той отбеляза, че молитвата и паметта за Филарет ще останат завинаги в местната автокефална Украинска православна църква.

„Винаги ще помним наставленията на патриарх Филарет за важността на запазването на единството на Украинската църква. Ще помним и ще изпълняваме неговите уроци и наставления за важността на съборността, за смирението пред волята на Бога и волята на Църквата в нейната пълнота, за преданото служение на Бога, Църквата на Христос и украинския народ", отбеляза Епифаний.

На 9 март патриархът на Украинската православна църква Филарет беше хоспитализиран поради влошаване на здравословното му състояние.

