Туск: Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полският премиер Доналд Туск заяви на излитане от Брюксел за Варшава, след края на срещата на върха на ЕС, че унгарският премиер Виктор Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна, съобщи БТА по информация на полската национална телевизия.

Европа има все по-голям проблем с Орбан, каза още Туск.

На срещата на върха на ЕС в Брюксел 25 страни членки, без Унгария и Словакия, подкрепиха заключенията по въпроса с по-нататъшната помощ на Украйна. Без единодушие обаче се стига до блокиране на помощта на ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро.

На брифинг, който даде, преди да излети за Варшава, Доналд Туск подчерта, че не се е получило унгарският премиер да бъде убеден да подкрепи помощта за Украйна.

Туск изтъкна, че "от полска и европейска гледна точка помощта за Украйна е на първо място шанс за спиране на Русия и на агресията ѝ в Украйна".

Чиновниците в Брюксел ще търсят други начини, но това не е лесно. Точно по този въпрос е нужно единодушие, за да бъдат променени финансови рамки. И затова Европа има все по-голям проблем с Орбан, посочи Туск.

Доста е важно, че в отбранителните приоритети на ЕС директно се споменава източният фланг или нашата граница, каза още полският министър-председател.

