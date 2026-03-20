Туск: Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна

Полският премиер Доналд Туск заяви на излитане от Брюксел за Варшава, след края на срещата на върха на ЕС, че унгарският премиер Виктор Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна, съобщи БТА по информация на полската национална телевизия.

Европа има все по-голям проблем с Орбан, каза още Туск.

На срещата на върха на ЕС в Брюксел 25 страни членки, без Унгария и Словакия, подкрепиха заключенията по въпроса с по-нататъшната помощ на Украйна. Без единодушие обаче се стига до блокиране на помощта на ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро.

На брифинг, който даде, преди да излети за Варшава, Доналд Туск подчерта, че не се е получило унгарският премиер да бъде убеден да подкрепи помощта за Украйна.

Туск изтъкна, че "от полска и европейска гледна точка помощта за Украйна е на първо място шанс за спиране на Русия и на агресията ѝ в Украйна".

Чиновниците в Брюксел ще търсят други начини, но това не е лесно. Точно по този въпрос е нужно единодушие, за да бъдат променени финансови рамки. И затова Европа има все по-голям проблем с Орбан, посочи Туск.

Доста е важно, че в отбранителните приоритети на ЕС директно се споменава източният фланг или нашата граница, каза още полският министър-председател.