ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Моджтаба Хаменей призова разузнаването да "не позволява на враговете да се чувстват в безопасност"

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Новият аятолах на Иран призова разузнавателните служби на страната да не позволяват на "враговете в страната и в чужбина" да се чувстват в безопасност, предаде ДПА.

Изявлението, публикувано от Моджтаба Хаменей в Екс, беше направено след смъртта на министъра на разузнаването Есмаил Хатиб, убит при атентат тази седмица, съобщава БТА.

"Останалите служители и персонал на това министерство, което изпълнява поверителни задачи, трябва да запълнят празнината, оставена от смъртта на министъра" каза новият ирански върховен лидер.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично и не е публикувал аудио- или видеосъобщения след избирането му за върховен лидер на страната на 8 март, което доведе до спекулации относно неговото състояние.

Той зае поста на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар над Техеран в първия ден на офанзивата на Израел и САЩ на 28 февруари. Моджтаба Хаменей загуби и съпругата си, майка си и зет си.

Според американското правителство самият Моджтаба Хаменей е бил ранен. Засега не са известни подробности.

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)