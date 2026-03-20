Голям теч на данни в Meta заради препоръки на AI агент

Изкуствен интелект е инструктирал инженер в технологичната компания Meta да предприеме действия, които са довели до вътрешно изтичане на потребителски и фирмени данни, съобщава "Гардиън".

Изтичането, което Meta потвърди, е станало, когато служител е поискал помощ за инженерен проблем във вътрешен форум. AI агент е предложил решение, което служителят е приложил. В резултат на това значително количество чувствителни данни е станало достъпно за инженери във фирмата, които нямат специализиран достъп.

„Никакви потребителски данни не са били неправомерно използвани", заяви говорител на Meta, като подчерта, че и човек би могъл да даде грешен съвет. Инцидентът, първоначално съобщен, е предизвикал сериозна вътрешна тревога по сигурността в компанията, което според Meta показва колко сериозно се отнася към защитата на данните.

Този пробив е един от няколко скорошни инцидента, свързани с нарастващото използване на AI агенти в американските технологични компании. Миналия месец Amazon е преживяла поне два сривa, свързани с внедряването на вътрешни AI инструменти.

Технологията, която стои в основата на тези случаи - т.нар. „AI агент", се развива бързо през последните месеци. През декември разработки в инструмента за програмиране на Anthropic – Claude Code – предизвикаха голям интерес заради способността му сам да купува билети за театър, да управлява лични финанси и дори да отглежда растения.

Скоро след това се появи OpenClaw – вирусно разпространил се AI личен асистент, който работи като агенти като Claude Code и може да действа напълно самостоятелно – например да търгува с милиони долари в криптовалути или да изтрива масово имейли.

През следващите седмици фондовите пазари се разклатиха от опасения, че AI агентите ще променят икономиката, ще засегнат софтуерния бизнес и ще заменят човешкия труд.

Джеймисън О'Райли, специалист по сигурност, обяснява, че AI агентите допускат грешки, различни от човешките. Човек разбира контекста – например, че не трябва да предприема действия, които могат да изложат потребителски данни.

При AI това е по-сложно. Те разполагат с т.нар. „контекстни прозорци" – вид работна памет, която обаче е ограничена и може да се „изгуби", което води до грешки.

„Инженер с две години опит има натрупано разбиране за това какво е важно, какво може да се счупи и какво засяга клиентите. AI агентът няма това знание, освен ако не му бъде изрично зададено – и дори тогава то избледнява", казва О'Райли.