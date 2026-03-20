Берлин с по-леки правила за износ на отбранителни стоки за страни от Персийския залив и Украйна

Германското правителство облекчи правилата за износ, за да позволи осъществяването на по-бързи доставки на определени стоки за въздушна и морска отбрана за страни от Персийския залив и Украйна, предаде ДПА, цитирайки ново 6-месечно пълномощно, издадено днес от министерството на икономиката.

Съгласно нормативния документ износителите може да получават по-бързи разрешения за износ, без първо да подават заявление до Федералната служба за икономически въпроси и контрол на износа, предаде БТА.

Това е "знак на солидарност", заяви министърката на икономиката Катерина Райхе.

"Безразборните ирански атаки срещу страни от Персийския залив сочат, че отбранителни стоки, най-вече за въздушна отбрана, са крайно необходими там", добави тя.

Заповедта, която ще бъде в сила до 15 септември, се отнася до износ на стоки за Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

В същото време, заяви Райхе, Украйна все така има нужда от военна подкрепа, особено за въздушна отбрана.