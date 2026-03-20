Украйна е разположила екипи за прехващане на цели в Близкия изток

1540
Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

Украйна разположи екипи за прехващане, за да защитава критична и гражданска инфраструктура в пет близкоизточни страни, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров след посещение в региона, предаде Ройтерс.

"Работи се за разширяване на покритите райони", написа Умеров в социалната мрежа "Екс", предаде БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украйна изпраща в Близкия изток три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански атаки с дронове "Шахед".

Украинският лидер изтъкна, че първите страни, в които Киев изпраща свои екипи, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Украинската новинарска агенция Укринформ предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед".

