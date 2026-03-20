Гърция и Кипър повдигат въпроса за задействане на клаузата за колективна отбрана на ЕС

Атина и Никозия са повдигнали въпроса за задействане на клаузата за колективна отбрана на ЕС на срещата на Европейския съвет в Брюксел, съобщава БТА по информация на гръцки медии.

Темата е била поставена от премиера на Гърция Кириакос Мицотакис съвместно с президента на Република Кипър Никос Христодулидис, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Договорът от Лисабон включва клауза за колективна отбрана (член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз) в рамките на разпоредбите на общата политика за сигурност и отбрана.

Пред журналисти в Брюксел Мицотакис е определил като положителен факта, че при нападението срещу Кипър (с ирански дрон) много европейски държави, начело с Гърция, са побързали да окажат съдействие на острова, предлагайки военновъздушна защита.

"Бих казал, че както председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, така и върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, заедно с нашите колеги, признаха нуждата да се предприемат стъпки напред. Да определим една ясна пътна карта с хоризонт месеци, а не години, за да имаме ясен план за действие в случай, че се наложи задействането на тази клауза и мерките, които биха се взели съобразно вида на заплахата", е отбелязал Мицотакис.

По думите му случилото се с Кипър, който в началото на месец март беше ударен от ирански дрон "Шахед", е възможност и за Гърция, и за Кипър за стартиране на дискусията (по отношение на задействане на клаузата) в посока, която "отговаря на националните интереси".

По темата със задействане на клаузата за взаимопомощ няма единна позиция в ЕС, като Република Кипър очаква въпросът да бъде поставен в рамките на неформалната среща на Европейския съвет, която трябва да се състои в Никозия на 23 и 24 април.

На журналистически въпрос дали Гърция не се включва във войната в Близкия изток след като вчера стана ясно, че гръцката батарея "Пейтриът", разположена в Саудитска Арабия, е прехванала две ирански ракети, гръцкият премиер отговори, че случилото се е "отбранително действие".

Батареята е в Саудитска Арабия с решение на гръцкия Правителствен съвет по външна политика и отбрана (КИСЕА) от 2021 г. в рамките на усилията за защита на важни съоръжения. По думите на Мицотакис не трябва да се правят допълнителни заключения освен това, че гръцките въоръжени сили са показали бойна готовност.