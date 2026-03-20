Нетаняху: Тръмп поиска да не удряме повече ирански газови находища, съобразяваме се

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху потвърди късно в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от Израел да спре бъдещи атаки срещу ирански газови находища и че Израел се съобразява с това, след като израелски удар по газовото находище „Южен Парс" тази седмица предизвика ответни ирански атаки срещу енергийна инфраструктура в Персийския залив и доведе до рязко покачване на световните цени.

„Факт номер едно – Израел действа сам срещу газовия комплекс. Факт номер две – президентът Тръмп ни помоли да се въздържим от бъдещи атаки и ние се въздържаме", заяви Нетаняху по време на виртуална пресконференция с чуждестранни журналисти, пише Turkiyetoday.

Тръмп потвърди, като каза, че е предупредил Нетаняху да не нанася повече удари по ирански газови обекти.

„Разбираме се много добре. Има координация, но понякога той предприема действия, които Вашингтон не одобрява", каза Тръмп.

Израелският удар по „Южен Парс", който осигурява около 70% от вътрешните енергийни нужди на Иран, предизвика вълна от ирански ответни атаки срещу енергийни съоръжения в региона на Залива.