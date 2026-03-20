Петролен танкер, идващ от руско пристанище, е задържан от френските сили в Средиземно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петролният танкер "Дейна", плаващ под флага на Мозамбик и идващ от Мурманск в Русия, беше задържан от френските военноморски сили в западната част на Средиземно море по подозрения, че плавателният съд е част от руския сенчест флот, съобщи морската префектура на Франция, цитирана от Франс прес.

Военнослужещи от военноморските сили са се качили на борда на плавателния съд, а операцията е била проведена съвместно с британските сили, предаде БТА.

Била е извършена проверка за законосъобразността на флага, която е оправдала опасенията на военнослужещите. Те са подали сигнал до прокуратурата в Марсилия, уточнява морската префектура.

Танкерът ще бъде ескортиран до пристанище, където проверките ще бъдат възобновени.

Това е третият петролен танкер, задържан от Франция, който е част от така наречения руски сенчест флот, позволяващ на Москва да заобикаля санкциите, свързани с войната в Украйна.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон приветства задържането на танкера от "руския сенчест флот".

"Тези кораби, които заобикалят международните санкции и нарушават морското право, се възползват от войната. Те се стремят да извлекат печалби и финансират войната на Русия. Няма да позволим това да продължи", написа Макрон в социалната мрежа "Екс".

Той допълни, че "войната в Иран няма да отклони вниманието на Франция от подкрепата ѝ за Украйна".