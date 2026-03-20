Проучване в САЩ: Ръстът на цените на горивата натоварва домакинствата и засилва недоволството от Тръмп

Покачващите се цени на бензина вече оказват натиск върху финансовото състояние на американските домакинства, а очакванията са цените на горивата да продължат да се увеличават, тъй като военните действия на САЩ срещу Иран ограничават световните доставки. Това показват резултатите от проучване на социологическата агенция „Ипсос" (Ipsos), поръчано от Ройтерс.

Приблизително 55 на сто от анкетираните в проучването посочват, че по-високите цени на бензина са се отразили в известна степен на финансовото състояние на домакинствата им, докато 21 на сто отчитат, че ефектът върху финансовото им състояние е „значителен", предаде БТА.

Средната цена на бензина в САЩ се е повишила с близо 1 долар за галон (3,78 литра) от 28 февруари на фона на ръст на световните цени на петрола и ограничаване на доставките.

Икономическият риск е толкова сериозен, че администрацията на Доналд Тръмп обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници, за да се осигури безопасното преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток.

Проучването показва още, че 87 на сто от американците очакват цените на горивата да продължат да растат през следващия месец.

Анкетираните поставят разходите си за живот като основен фактор, който ще повлияе върху вота им на предстоящите междинни избори за Конгрес през ноември.

Данните отчитат също, че 63 на сто от американците не одобряват действията, които Тръмп предприема, за да се справи с покачващите се разходи за живот в САЩ спрямо 41 на сто в началото на мандата му. Одобрението по този въпрос е спаднало до 29 на сто в сравнение с 35 на сто в първите дни на управлението му.

Проучването е проведено онлайн сред 1545 пълнолетни американци и има статистическа грешка от около 3 процентни пункта.