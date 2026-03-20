ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В хана “Хаджи Николи” показват Славейковата библия...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22510712

Няколко земетресения са регистрирани днес в Гърция, най-силното е с магнитуд от 4,6 степен

3908
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Няколко земни труса бяха регистрирани в Гърция, предаде БТА по информация на гръцката агенция АНА-МПА.

Земетресенията са усетени след 11 ч. тази сутрин. Най-силното е било с магнитуд 4,6 по Рихтер. Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина в северозападната част на страната.

Последвали са още два земни труса с магнитуд 4,5 и 4 по Рихтер.

Няма данни за пострадали и щети.

По рано днес в ранните сутрешни часове западно от полуостров Пелопонес беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)